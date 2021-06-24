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اقتصاد

النفايات الحديدية.. وزارة التجارة تمنح الضوء الأخضر للتصدير  

الشروق أونلاين
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النفايات الحديدية.. وزارة التجارة تمنح الضوء الأخضر للتصدير  

أعلنت وزارة التجارة عن تحرير تصدير منتجات رسكلة النفايات و المنتوجات التامة الصنع والمصنعة من النفايات وفق أطر محددة.

وأعلمت الوزارة، الخميس، في بيان لها المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال جمع، تحويل و رسكلة نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية إلى أنه قد تم السماح بتصديرها.

وأضاف بيان الوزارة أنه بالنسبة للمواد النصف مصنعة فقد تم تحريرها وفق إطار تنظيمي تم وضعه بالتنسيق و التشاور بين قطاعات التجارة، البيئة، الصناعة والماليـة والذي تضمن ثلاث محاور أساسية وهي إخضاع مصدري المواد و المنتوجات المصنعة أساسا من نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية إلى الإكتتاب في دفتر شروط، و إخضاع تصدير هذه المواد إلى رخصة تصدير تمنح من طرف مصالح وزارة التجارة، بالاضافة إلى تحديد البنود التعريفية الجمركية الخاضعة لهذا الإجراء.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يرمي إلى تطوير هذه الشعبة وضمان نمو مستمر و دائم لها في السوقين الداخلي و الخارجي، بهدف تشجيع الإستثمار في هذا النشاط و استحداث شعبـة تصدير جديـدة من أجل المساهمة في الرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات.

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التعليقات
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  • دولة ميؤوس منها

    هذا خطء وفساد جديد ، لم نسلك بعد من المفسديين ، تخرجو لنا الجدد .

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