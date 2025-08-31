النفط الروسي يتعرض لانتكاسة كبيرة وتراجع في مداخيل 2025

أعلنت شركة “روسنفت” الروسية عن تراجع صافي الدخل لديها خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، الى 03 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 68% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوعزت الشركة الروسية التي تملك أكثر من (3/1) ثلث انتاج البلاد تراجع الدخل بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط في النصف الأول من هذا العام وذلك جراء الإفراط في إنتاج الخام عالميا.

وفي بيان صادر عن الشركة الروسية، قال رئيسها التنفيذي، إيغور سيتشين “كان هناك تراجع في مبيعات النفط الروسي بسبب تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وارتفاع كبير في سعر صرف الروبل، وهذا أثر سلبا على النتائج المالية”.

وفي وقت سابق أعلنت شركة (لوك أويل) ثاني أكبر مُنتِج للنفط في روسيا، وشركة (غازبروم – نفط)، عن انخفاضٍ في أرباحهما خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبةٍ تجاوزت 50% على أساس سنوي. في حين شهدت منافستها الأصغر (تاتنفت)، انخفاضا بنسبة 62%.

وسجّل متوسط خام النفط الروسي (أورال) خلال النصف الأول من هذا العام 58 دولارا للبرميل، بانخفاض يزيد على 13% عن العام الماضي.