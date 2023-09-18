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اقتصاد

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر

الشروق أونلاين
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النفط يرتفع إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر
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النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات صباح الإثنين، مع استمرار تأثير تمديد خفض الإنتاج الطوعي للسعودية وروسيا، وتراجع الإمدادات مع تعافي الطلب.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر، بنسبة 0.60 بالمئة إلى 94.50 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى خلال 10 أشهر.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر بنسبة 0.70 بالمئة إلى 90.66 دولارا للبرميل.

واعتبرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء الماضي، أن تمديد السعودية وروسيا لخفض إنتاجهما من النفط حتى نهاية 2023، سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الثلاثي الأخير من السنة.

وأعلنت وزارة الطاقة في السعودية في وقت سابق هذا الشهر، إنها ستمدّد خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً. لـ3 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

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