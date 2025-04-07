النفط يفقد 10 دولار والشركات الأمريكية في طليعة المتضرّرين

سجّلت أسعار النفط انخفاضا بنحو 10 دولار في ظرف 05 أيام، وذلك في أعقاب الرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دول العالم.

وشهدت العقود الآجلة لخام “برنت” وفقا لموقع “وول برايس” انخفاضا بـ 30 دولار عن نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ السعر خلال تداولات الاثنين 63,31 دولار للبرميل، وهو أضعف مستوى لها منذ أبريل 2021.

وأدّى إحجام المضاربون ومتداولو الذهب الأسود عن مواصلة عمليات الشراء مخافة تراجع النمو الاقتصادي للدول الصناعية الكبرى، على غرار الصين والهند، إلى تراجع الأسعار لمستوى هو الأدنى منذ أربع سنوات.

من جانبها خفضت مجموعة “غولدمان ساكس” توقعاتها لأسعار النفط خلال سنة 2025 بنسبة 5.5% إلى 69 دولار للبرميل، مرجعة ذلك إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي عالمي في ظل الرسوم الأمريكية.

وخلال اجتماعها الأخير، قرّرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف “أوبك+” الحفاظ على مستويات إنتاج النفط في المنظمة، وعدم ضخّ امدادات اضافية في السوق مخافة تهاوي الأسعار.

ومن المتوقع أن تؤدّي الأسعار الحالية لضغوط كبيرة على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجّل سعر خام غرب تيكساس (WTI)، إلى دون 60 دولار للبرميل، ما سيؤدّي حتما إلى خفض أرباح الشركات الأمريكية، التي تحظى بدعم كبير من قبل الرئيس، دونالد ترامب، مقارنة بسلفه جو بايدن، الذي فضلت غدارة دعم الطاقات المتجدّدة بدلا من الطاقات الأحفورية.