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العالم

النفط يقترب من تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ “3” أشهر

الشروق أونلاين
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النفط يقترب من تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ “3” أشهر

يتجه خامي “برنت” و “غرب تكساس” إلى تسجيل خسائر أسبوعية جديد، في ظل قلق المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية، من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى كبح النمو في البلاد وفي مناطق أخرى في العالم.

ويرى الكثير من المستثمرين أن بقاء مستويات الانتاج على حالها دون تغييرات كبيرة من قبل مجموعة “أوبك+” وخفوت التوتر في منطقة المشرق العربي، التي شكلت خلال أكثر من ستة (6) أشهر ضغطا كبيرا على الأسواق ما ادى إلى ارتفاع اسعار النفط خوفا من حدوث انقطاع في الامدادات، سباب رئيسيا في انخفاض الأسعار إلى مستوى 83 دولارا للبرميل بعد ان تجاوزت الاسعار مستوى 90 دولارا.

ويتجه خام “برنت” صوب انخفاض أسبوعي نسبته 6.3% في حين يتجه خام “غرب تكساس” الوسيط نحو خسارة 5.6% في الأسبوع.

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