النفط ينخفض بدولارين ويعود لمستوياته السابقة

عادت أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة أقل من 67 دولارا للبرميل التي شهدتها منذ 07 أوت الجاري.

ووفقا لموقع “وول براس” المتخصص في تتبع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد سجّل سعر خام برنت اليوم الأربعاء، أقل من 67 دولارا، بانخفاض قدره 02 دولار عن تعاملات أمس الثلاثاء.

ولعبت الرسوم الجمركية الامريكية المضاعفة عل الهند دورا في استقرار أسعار النفط عند مستوى 67 دولار، كما لعب السكون الدبلوماسي الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية وتوقعات لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي مسؤولين أوكرانيين في نيويورك، لبحث سبل وقف الحرب دورا في استقرار أسعار النفط عند هذا المستوى.