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الجزائر

النفقة وفتح رأسمال البنوك العمومية على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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النفقة وفتح رأسمال البنوك العمومية على طاولة مجلس الوزراء
أرشيف

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لتناول عدد من مشاريع القوانين عل غرار النفقة وفتح رأسمال البنوك العمومية.

وحسب ما أفاد بيه بيان للرئاسة ” يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذه الأثناء اجتماعا لمجلس الوزراء”.

ويتناول الاجتماع” مشروع قانون، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وعدة عروض تخص قطاع المالية، منها رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ومدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية”. يضيف البيان.

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