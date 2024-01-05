النقابة الدولية للاعبين المحترفين تكشف عن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية

في غياب تام للاعبين الجزائريين

أعلنت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، عن قائمتها لأفضل اللاعبين خلال عام 2023، المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية (11 لاعبا) للعام 2023 في غياب تام للاعبين الجزائريين على غرار رياض محرز الذي تنقل إلى الدوري السعودي واسماعيل بن ناصر العائد من إصابة.

وضمت القائمة الموسعة، 23 لاعبا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، بناء على أدائهم خلال الفترة الممتدة من الفاتح أوت من عام 2022 إلى غاية 20 من الشهر ذاته من عام 2023.

وتواجد في القائمة كل من البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي والفرنسي، كريم بن زيمة، لاعب اتحاد جدة والأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

ومن المقرر أن تعلن النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا) عن التشكيلة المثالية من أفضل 11 لاعبا حول العالم يوم الاثنين الموافق لـ15 جانفي الجاري، خلال حفل توزيع جوائز “الفيفا للأفضل”.

وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

– حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا، الأرجنتين)، إيدرسون (مانشستر سيتي، البرازيل)، تيبو كورتوا (ريال مدريد، بلجيكا).

– خط الدفاع: جون ستونز (مانشستر سيتي، إنجلترا)، كايل ووكر (مانشستر سيتي، إنجلترا)، فيرجيل فان دايك (ليفربول، هولندا)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد،

البرازيل)، روبن دياز (مانشستر سيتي، البرتغال)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد، ألمانيا).

– خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد، كرواتيا)، رودري (مانشستر سيتي،

إسبانيا)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي، البرتغال)، فيديريكو فالفيردي (ريال

مدريد، أوروغواي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند- ريال مدريد، إنجلترا)،

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي، بلجيكا)، إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي-برشلونة، ألمانيا).

– خط الهجوم: كريم بن زيمة (ريال مدريد-الاتحاد السعودي، فرنسا)، هاري كاين

(توتنهام هوتسبر-بايرن ميونيخ، انجلترا)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان،

فرنسا)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي، البرتغال)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد، البرازيل)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي، النروج)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان، إنتر ميامي، الأرجنتين).