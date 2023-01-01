النقابة المستقلة لمستخدمي التعليم العالي بعنابة تطالب بلجنة تحقيق

وجهت رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي، ممثلة في مكتبها الولائي بعنابة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إيفاد لجنة تحقيق والنظر في ما أسمته “التضييق” على كل ما هو عمل ونشاط نقابي، بجامعة باجي مختار بعنابة، ورفضها فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

وقالت النقابة في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، إنها تندد بـ”السياسة الإقصائية والتضييق على كل ما هو عمل ونشاط نقابي وعدم تطبيق تعليمات الوزارة الوصية، لاسيما منها حث المسؤولين على ضرورة التحاور وفتح أبواب الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين من دون تمييز وإقصاء”.

وأضافت النقابة أن كل تدخلاتها ومقترحات فروعها النقابية المنضوية تحت لوائها سواء الكتابية منها أو الشفهية عبر مداخلات ممثليها في الاجتماعات، لم تجد آذانا صاغية ولا تُؤخذ بعين الاعتبار رغم واقعيتها وشرعيتها القانونية، ناهيك عن المضايقات والتهديدات شبه اليومية التي يتعرض لها النقابيون وعرقلة نشاطهم.

وأشارت صاحبة الرسالة إلى أنه “بعد الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه كنقابة قطاعية معتمدة يأتي الدور على العمال والموظفين، مسجلة عدة مسائل هامة تخص الشأن المهني والاجتماعي للعمال والموظفين، وما تشهده الساحة من امتعاض لدى هؤلاء في كل مرة خير دليل، وذلك بسبب غياب الشفافية، وكمثال على ذلك قضية الترقية على أساس الشهادة الأخيرة بعنوان السنة الجامعية 2022-2023 التي غابت فيها عدة معايير وشروط كالأقدمية في سنة التوظيف، الشهادة والمؤهل العلمي والنقص الفادح في عدد المناصب الممنوحة، خاصة التقنية منها، نتائج مسابقة التوظيف بعنوان السنة الجامعية 2022-2023، حيث يرجع سببها الأول إلى عدم إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين في تحضير وتوزيع المناصب (الحالة ب)، حيث أن موظفين وعمال تقنيين ومهنيين شارفوا على التقاعد ولم يستفيدوا من الترقية لا الآلية ولا الاختيارية ولا على أساس الشهادة رغم حيازتهم للشهادات والكفاءات المهنية وحسن السيرة والسلوك.

أما مسألة التكوين قصير المدى بعنوان السنة الجامعية 2022-2023 فلم تطبق فيه الشروط والمعايير التي نصت عليها مراسلات الوزارة الوصية ورغم مراسلة فروعها النقابية التي تنشط على مستوى الجامعة الإدارة المعنية، حيث سُجلت فيها عدة تحفظات لم تلق إجابة إلى يومنا هذا، ناهيك عن حرمان الأساتذة والموظفين والعمال من خدمات لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة باجي مختار عنابة، تضيف الرسالة.