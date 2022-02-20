النقابة الوطنية الصيادلة الخواص تعلق الإضراب المقرر يوم 28 فيفري

بعد اجتماعها بممثلي وزارة الصحة

قررت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الأحد تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم الإثنين 28 فيفري الجاري، وهذا بعد اللقاء الذي جميعها بممثلين عن وزارة الصحة.

وأوضح نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص مراد شابونية في تصريح للشروق بأن اللقاء الذي جمعهم مع المديرة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بمعية المديرين المركزيين للصحة تكلل بالاتفاق على تعليق الإضراب المزمع يوم الإثنين المقبل، حيث حمل في طياته_يقول_ بوادر إنفراج لأزمة الصيادلة ، مشيرا إلى أنه يوجد تقبل من قبل الوزارة الوصية لمطالبهم، ولا سيما ماتعلق بمراجعة النصوص التنظيمية ، وشروط تنصيب الصيدليات وفتحها، مع النص التنظيمي للصيدلي المساعد.

وكشف شابونية عن تنظيم إجتماعات أخرى خلال الأيام المقبلة لإثراء النصوص التنظيمية بما يخدم مهنة الصيدلي في الجزائر ، ويعيد الاعتبار لها.

ومعلوم أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ، كانت قد أعلنت منذ الأسبوع الفارط الدخول في إضراب وطني يوم 28 فيفري الجاري، وهددت بتجديده في حال عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة العالقة، وخاصة بعد تصريحات جاءت على لسان وزير الصحة والتي اعتبرتها النقابة تهديدا للهيكلة الوطنية لتوزيع الصيدليات .

وكان رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، قد اعتبر بأن فتح المجال لانتشار صيدليات عبر الوطن دون ضوابط أو مقاييس بمثابة تهديد للمهنة ، مستغربا من عدم إشراك نقابته والنقابات الأخرى في مناقشة أي عمل يخص المراجعة المحتملة للقوانين المنظمة للصيدليات.