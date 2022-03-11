النقابة الوطنية للقضاة تحتفل باليوم الدولي للقاضيات

بحضور وزير العدل

احتفت لجنة دعم وترقية المرأة القاضي التابعة للنقابة الوطنية للقضاة الخميس باليوم الدولي للقاضيات.

وحضر الاحتفال الذي تم تنظيمه بفندق الأوراسي بالعاصمة وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ، وممثلي النقابة الوطنية للقضاة وعلى رأسهم رئيس النقابة يسعد مبروك .

وبعد إلقاء وزير العدل لكلمة بالمناسبة أكد من خلالها على تميز المرأة الجزائرية في كل المجالات ولا سيما في سلك القضاء ، ليتم تكريم القاضيات المتقاعدات بوبير فاطمة وجبلي عرجونة وليلى زروقي و لعريبي شهرزاد، إضافة إلى الأستاذة ساحلي مايا كشخصية نسوية خدمت القضاء .

ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه في الجزائر بعد اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 أفريل 2021 العاشر مارس من كل سنة يوما دوليا للقاضيات.