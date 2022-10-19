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الجزائر

النقابة: قرارات الصناعة الصيدلانية شجاعة ومشجعة على الاستثمار

ف. ع
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النقابة: قرارات الصناعة الصيدلانية شجاعة ومشجعة على الاستثمار

رحبت النقابة الجزائرية للصناعات الصيدلانية (SAIP) الأربعاء بالإجراءات التسهيلية التي أقرتها مؤخرا وزارة الصناعة الصيدلانية، لاسيما تلك المتعلقة بإلغاء دراسة التكافؤ الحيوي لتسجيل الأدوية.

وفي بيان لها، أعربت النقابة عن “عميق ارتياحها للقرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الصناعة الصيدلانية والمتمثلة في إلغاء دراسة التكافؤ الحيوي في تسجيل الأدوية، وتمديد صلاحية اعتماد الإنتاج التي ستنتقل إلى سنة واحدة بدلا من ستة اشهر من قبل، مما يشجع الاستثمار بشكل كبير”.

ووصفت النقابة هذه القرارات بـ”الشجاعة” لكونها ستساهم في “إزالة عراقيل كبيرة يواجهها المتعاملون الوطنيون”.

كما أكدت أن هذه القرارات تدل على “الحركية الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة الصيدلانية من أجل تشجيع فعلي لتطوير الإنتاج الصيدلاني المحلي”.

والتزمت النقابة من جهة أخرى “بالانخراط في هذه الإرادة الجديدة ومواكبة هذه التوجهات من خلال تعبئة جميع مواردها لاستثمار يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني”.

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