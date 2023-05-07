“النقرس”.. مرض قاتل يستهين به الأطباء والمرضى

مختصون خلال الطبعة الـ21 للرابطة الجزائرية ضد الرثية يؤكدون:

أفاد مختصون في طب التهاب المفاصل “الروماتيزم”، خلال الطبعة الـ21 للرابطة الجزائرية ضد الرثية المنعقد أيام 4-5-6 ماي بفندق الأوراسي بالعاصمة بأنّ داء النقرس أو ما يعرف بـالفرنسية بـ”la goutte” مرض شائع لدى كثير من المرضى، غير أنهم لا يولونه أهمية كبيرة في المتابعة وحتى الأطباء أحيانا يقللون من شأنه رغم أهميته الكبيرة ووقوفه وراء الإصابة بتعقيدات صحية عديدة، قد تؤدي إلى الوفاة بالسكتة القلبية.

وفي السياق، أوضح البروفيسور بن قانة بلال المختص في التهاب المفاصل بمستشفى إيسعد حساني ببني مسوس أنّ داء النقرس من أكثر أصناف التهاب المفاصل انتشارا في الجزائر، لكنه في غالب الأحيان لا يعطى الأهمية المستحقة في التشخيص والمتابعة والتكفل سواء بالنسبة للمرضى أو الأطباء، ما يجعل التكفل الحالي دون المستوى اللازم والتطلعات المأمولة، خاصة في ظل التوصيات العالمية والعلاجات الجديدة التي تمنح الفرصة لحياة أفضل.

وما يعزّز الإصابة بهذا المرض وتعقيداته النظام الغذائي السيء الذي ينتشر كثيرا لدى الجزائريين المشبّع بالدهون والملح والسكر، وكذا البدانة المتزايدة لدى مختلف الفئات، الأمر الذي يفرض مراجعة مستعجلة للنمط الغذائي ونمط العيش مع ممارسة الرياضة والحركة بشكل أكبر.

وتحدث بن قانة عن خارطة علاج جديدة لداء النقرس تناسب مختلف المرضى المصابين بأمراض مزمنة أخرى أثبتت نجاعتها في الميدان ومنها علاج “الكولشيسين” أو مضادات أجسام ومضادات التهاب غير السترويدية.

أمّا البروفيسور توماس باردان المختص في التهاب المفاصل بباريس فقال أنّ داء النقرس قد يسبب الموت بأمراض القلب والشرايين، فالمصابون بالمرض غالبا ما يموتون مبكّرا على إثر سكتة قلبية أو جلطة دماغية.

من جانبها، أثنت البروفيسور لعجوز رزيق عائشة رئيسة الرابطة الجزائرية ضد الرثية على البرنامج الثري والمداخلات القوية التي شهدها المؤتمر في طبعته الـ21 بحضور خبراء جزائريين وأجانب من مختلف المناطق والتي تناولت أمراضا عديدة في هذا التخصص الطبي منها داء النقرس وهشاشة العظام والتهاب المفاصل والجراحة وكذا بعض التوصيات العالمية والعلاجات الجديدة.

وصحّحت البروفيسور لعجوز بعض المعتقدات الخاطئة بخصوص إصابة المسنين فقط بأمراض “الروماتيزم”، التي تصيب الشباب والكبار على حد سواء وتهدد بالإعاقة إذا لم يتم التكفل بها في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب..