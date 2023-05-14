النقل البحري: إلغاء 7 رحلات وتخصيص رحلة إضافية عبر هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري عن برمجة رحلة اضافية بين مرسيليا ووهران وإلغاء بعض الرحلات الأخرى.

وفي بيان لها، أكدت الشركة أنه من المقرر انطلاق رحلة إضافية لمارسيليا إلى وهران بتاريخ 23 ماي 2023 على الساعة الساعة 12:00 ظهرًا.

من جهة أخرى، أبلغت الشركة زبانها بإلغاء الرحلات التالية:

مرسيليا _ الجزائر العاصمة 17 ماي 2023، الساعة 6 مساءً

الجزائر العاصمة _ مرسيليا 22 ماي 2023، الساعة 12 ظهرًا

مرسيليا – سكيكدة 25 ماي 2023، الساعة 12 ظهرًا

سكيكدة – مرسيليا 29 ماي 2023، الساعة 12 ظهرًا

مرسيليا – الجزائر العاصمة 1 يونيو 2023، الساعة 11 صباحا

الجزائر العاصمة – مرسيليا 4 يونيو 2023، الساعة 12 ظهرًا

مرسيليا – سكيكدة 5 يونيو 2023، الساعة 11 صباحًا

للإشارة، فإن المؤسسة لم تذكر أسباب إلغاء الرحلات أو موعد تعويضها.