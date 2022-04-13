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النقل البحري: برنامج رحلات خاص تحسبا للعطلة الصيفية

الشروق أونلاين
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النقل البحري: برنامج رحلات خاص تحسبا للعطلة الصيفية
ح.م
جانب من اللقاء

تنتظر الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية للاستئناف الكلي لنشاطها وكذا الكشف عن برنامج رحلاتها المخصص للعطلة الصيفية، وهذا حسب ما أكده النائب عبد الوهاب يعقوبي.

وجاء تأكيد نائب باريس خلال زيارة قادته رفقة  ابراهيم دخينات  النائب عن دول اروبا وامريكا إلى المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وهذا بهدف الاستطلاع عن برنامج رحلات الصائفة خصوصا.

واطلع النائب حسب منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على برنامج متكامل ويعم كل الموانئ الجزائرية، مشيرا إلى أن كل الظروف مهيئة لاستئناف كلي والجميع لا ينتظر إلا الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية.

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