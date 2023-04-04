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الجزائر

النقل البحري: بلاغ هام للمسافرين عبر خط وهران-اليكانتي

الشروق أونلاين
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النقل البحري: بلاغ هام للمسافرين عبر خط وهران-اليكانتي
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وجهت شركة النقل البحري للمسافرين بلاغا لزبائنها المعنيين بالرحلات المتجهة من وهران نحو أليكانتي.

وفي بيان لها، أبغلت الشركة زبائنها بأن عمليات التسجيل  الصعود على متن الباخرة بالنسبة للرحلات المتجهة من وهران نحو اليكانتي المبرمجة بتواريخ 4 و10و 14 أفريل 2023 المجدولة سابقا على الساعة 23 سا سيتم قبل الإفطار على النحو التالي:

1. بدأ الوصول إلى ميناء وهران في تمام الساعة 11:00 سا صباحا

2. وقت بدأ صعود الركاب و المركبات في تمام الساعة 15:00سا

3. الموعد النهائي للدخول إلى ميناء وهران يكون في تمام الساعة 17:30 سا

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