-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

النقل البحري: بيان هام لأصحاب هذه الرحلة

الشروق أونلاين
  • 91
  • 0
النقل البحري: بيان هام لأصحاب هذه الرحلة

دعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الحاجزين على متن رحلة وهران واليكانتي الإسبانية والمبرمجة يوم 11 سبتمبر 2025، إلى ضرورة الالتزام بمواقيت التسجيل.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن عملية التسجيل على متن سفينة “فينيزيلوس” ستنطلق على الساعة العاشرة (10:00) صباحًا وتستمر إلى غاية الساعة الرابعة (16:00) مساءً.

وأكدت المؤسسة أن احترام هذه المواعيد ضروري لضمان إتمام الإجراءات في الوقت المناسب، ولتفادي أي تأخير في انطلاق الرحلة المبرمجة.

كما حثّت الشركة زبائنها الكرام على أخذ جميع الاحتياطات اللازمة والتوجه مبكرًا نحو ميناء وهران.

مقالات ذات صلة
الحبس المؤقت لمتّهم بالمضاربة غير المشروعة في العجلات بغرداية

الحبس المؤقت لمتّهم بالمضاربة غير المشروعة في العجلات بغرداية

موجة حر قياسية تصل لـ 41 درجة.. الأرصاد الجوية تُحذر

موجة حر قياسية تصل لـ 41 درجة.. الأرصاد الجوية تُحذر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية

بحضور وفدي البلدين.. رئيس الجمهورية يترأس محادثات موسعة مع نظيره الموزمبيقي

بحضور وفدي البلدين.. رئيس الجمهورية يترأس محادثات موسعة مع نظيره الموزمبيقي

2500 مترشحا لمجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار

2500 مترشحا لمجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار

فنانون يُغيرون وجه مدن تيارت ويرسمون لوحات فنية رائعة

فنانون يُغيرون وجه مدن تيارت ويرسمون لوحات فنية رائعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد