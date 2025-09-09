النقل البحري: بيان هام لأصحاب هذه الرحلة

دعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الحاجزين على متن رحلة وهران واليكانتي الإسبانية والمبرمجة يوم 11 سبتمبر 2025، إلى ضرورة الالتزام بمواقيت التسجيل.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن عملية التسجيل على متن سفينة “فينيزيلوس” ستنطلق على الساعة العاشرة (10:00) صباحًا وتستمر إلى غاية الساعة الرابعة (16:00) مساءً.

وأكدت المؤسسة أن احترام هذه المواعيد ضروري لضمان إتمام الإجراءات في الوقت المناسب، ولتفادي أي تأخير في انطلاق الرحلة المبرمجة.

كما حثّت الشركة زبائنها الكرام على أخذ جميع الاحتياطات اللازمة والتوجه مبكرًا نحو ميناء وهران.