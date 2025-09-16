-- -- -- / -- -- --
الجزائر

النقل البحري: بيان هام لأصحاب هذه الرحلة

محمد فاسي
  • 262
  • 0
سفينة "باجي مختار 3" التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعديل في توقيت رحلة الجزائر – مرسيليا المبرمجة يوم 18 سبتمبر 2025 على متن السفينة “باجي مختار 3″، حيث سيكون الانطلاق على الساعة 15:00 بدلًا من الساعة 12:00.

وأوضحت المؤسسة أن التسجيلات الخاصة بهذه الرحلة ستبدأ من الساعة 07:00 صباحًا إلى غاية 12:00 ظهرًا، داعية جميع المسافرين إلى الحضور في التوقيت المحدد وأخذ كامل احتياطاتهم قبل التوجه إلى ميناء الركوب.

كما أكدت المؤسسة استعدادها للرد على انشغالات المسافرين وتزويدهم بكل المستجدات عبر الاتصال بالخطوط الهاتفية: 021.64.43.74 أو الرقم 3307.

