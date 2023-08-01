-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

النقل البحري: تحويل 8 رحلات إلى ميناء عنابة

الشروق أونلاين
  • 217
  • 0
النقل البحري: تحويل 8 رحلات إلى ميناء عنابة

أعلنت المؤسسة  الوطنية للنقل البحري للمسافرين،  الثلاثاء، عن تحويل 8 رحلات مبرمجة من وإلى سكيكدة نحو ميناء عنابة.

وفي بيان لها أعلمت  المؤسسة زبائنها أن الرحلات المبرمجة سابقا من وإلى ميناء سكيكدة قد تم تحويلها إلى ميناء عنابة على النحو التالي:

1- رحلة مرسيليا _عنابة يوم 05 أوت 2023 على الساعة 12:00 على متن سفينة ” الجزائر 2″ بدلا من مرسيليا _ سكيكدة

2- رحلة عنابة_ مرسيليا يوم 08 أوت على الساعة 18:00 على متن سفينة ” الجزائر 2″ بدلا من سكيكدة _ مرسيليا

3- رحلة 21 أوت مرسيليا _ عنابة على الساعة 11:00 على متن سفينة ” الجزائر 2 ” بدلا من مرسيليا _سكيكدة

4- رحلة عنابة _ مرسيليا 24 أوت على الساعة 14:00 على متن سفينة ” الجزائر 2″ بدلا من سكيكدة مرسيليا

5- رحلة مرسيليا _ عنابة يوم 09 سبتمبر على الساعة 12:00 على متن سفينة “طاسيلي 2” بدلا من مرسيليا _سكيكدة

6- رحلة عنابة _ مرسيليا يوم 12 سبتمبر على الساعة 18:00 على متن سفينة ” طاسيلي 2″ بدلا من سكيكدة _ مرسيليا

7- رحلة مرسيليا_ عنابة يوم 25 سبتمبر على الساعة 12:00 على متن سفينة “طاسيلي 2 ” بدلا من مرسيليا _ سكيكدة

8- رحلة عنابة _ مرسيليا يوم 27 سبتمبر على الساعة 12:00 على متن سفينة ” طاسيلي 2 ” بدلا من سكيكدة_ مرسيليا.

مقالات ذات صلة
عرقاب في زيمبابوي على رأس وفد هام

عرقاب في زيمبابوي على رأس وفد هام

قضية “محمد وإيفا” تتحول إلى كرة ثلج في فرنسا

قضية “محمد وإيفا” تتحول إلى كرة ثلج في فرنسا

وزيرا الداخلية والتضامن يقدمان التعازي لـ 17 عائلة ببجاية (صور)

وزيرا الداخلية والتضامن يقدمان التعازي لـ 17 عائلة ببجاية (صور)

وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بولاية تبسة

وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بولاية تبسة

الجوية الجزائرية

الجوية الجزائرية

صيف أسود عبر الطرقات بسبب المجازر المرورية

صيف أسود عبر الطرقات بسبب المجازر المرورية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد