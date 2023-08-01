النقل البحري: تحويل 8 رحلات إلى ميناء عنابة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الثلاثاء، عن تحويل 8 رحلات مبرمجة من وإلى سكيكدة نحو ميناء عنابة.

وفي بيان لها أعلمت المؤسسة زبائنها أن الرحلات المبرمجة سابقا من وإلى ميناء سكيكدة قد تم تحويلها إلى ميناء عنابة على النحو التالي:

1- رحلة مرسيليا _عنابة يوم 05 أوت 2023 على الساعة 12:00 على متن سفينة ” الجزائر 2″ بدلا من مرسيليا _ سكيكدة

2- رحلة عنابة_ مرسيليا يوم 08 أوت على الساعة 18:00 على متن سفينة ” الجزائر 2″ بدلا من سكيكدة _ مرسيليا

3- رحلة 21 أوت مرسيليا _ عنابة على الساعة 11:00 على متن سفينة ” الجزائر 2 ” بدلا من مرسيليا _سكيكدة

4- رحلة عنابة _ مرسيليا 24 أوت على الساعة 14:00 على متن سفينة ” الجزائر 2″ بدلا من سكيكدة مرسيليا

5- رحلة مرسيليا _ عنابة يوم 09 سبتمبر على الساعة 12:00 على متن سفينة “طاسيلي 2” بدلا من مرسيليا _سكيكدة

6- رحلة عنابة _ مرسيليا يوم 12 سبتمبر على الساعة 18:00 على متن سفينة ” طاسيلي 2″ بدلا من سكيكدة _ مرسيليا

7- رحلة مرسيليا_ عنابة يوم 25 سبتمبر على الساعة 12:00 على متن سفينة “طاسيلي 2 ” بدلا من مرسيليا _ سكيكدة

8- رحلة عنابة _ مرسيليا يوم 27 سبتمبر على الساعة 12:00 على متن سفينة ” طاسيلي 2 ” بدلا من سكيكدة_ مرسيليا.