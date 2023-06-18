-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رصد هلال شهر ذي الحجة بمرصد تمير السعودي (فيديو)
الجزائر

النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات تحسبا لعيد الأضحى

الشروق أونلاين
  • 188
  • 0
النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات تحسبا لعيد الأضحى
ح.م

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل في برنامج رحلاتها بغرض جلب أكبر عدد من الجالية بمناسبة عيد الأضحى.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن تعديلا قد طرأ على برنامج رحلاتها بغرض جلب أكبر عدد ممكن من الوافدين من الجالية المقيمة بإسبانيا تحسبا لعيد الأضحى المبارك، وعليه فإن:

1- رحلتي اليكانتي_ وهران _ اليكانتي المبرمجتين سابقا بتاريخ 26 و27 جوان، قد تمت جدولتهما ليوم 26 جوان على متن ” باجي مختار 3″ على الساعة 19:00 مساء بإتجاه الجزائر العاصمة.

2- رحلتي وهران والجزائر بإتجاه اليكانتي يومي 25 جوان و26 جوان قد برمجتهما يوم 25 جوان على متن “باجي مختار 3 ” على الساعة 23:00 مساءا إنطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة.

وأشارت الجهة ذاتها إلى أن كل الرحلات المبرمجة سابقا إنطلاقا من ميناء وهران بإتجاه ميناء اليكانتي قد أصبحت تجرى إنطلاقا من ميناء الجزائر بإتجاه ميناء اليكانتي.

مقالات ذات صلة
وزير الري: حصص إضافية من المياه خلال العيد وهذه نسبة امتلاء السدود

وزير الري: حصص إضافية من المياه خلال العيد وهذه نسبة امتلاء السدود

الرئيس تبون يحلّ بأرض الوطن عائدا من زيارته لروسيا

الرئيس تبون يحلّ بأرض الوطن عائدا من زيارته لروسيا

الصيد ليس “فنتازيا” بل هواية تراثية تحكمها قوانين أخلاقية صارمة

الصيد ليس “فنتازيا” بل هواية تراثية تحكمها قوانين أخلاقية صارمة

مسؤول بوزارة السياحة: أزيد من 430 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى 14 ولاية

مسؤول بوزارة السياحة: أزيد من 430 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى 14 ولاية

النعامة: انحراف 03 عربات من قطار لنقل المسافرين  

النعامة: انحراف 03 عربات من قطار لنقل المسافرين  

وزير التجارة: الجزائر ستكون بوابة روسيا نحو العالم العربي وإفريقيا وأوروبا

وزير التجارة: الجزائر ستكون بوابة روسيا نحو العالم العربي وإفريقيا وأوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد