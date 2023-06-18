النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات تحسبا لعيد الأضحى

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل في برنامج رحلاتها بغرض جلب أكبر عدد من الجالية بمناسبة عيد الأضحى.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن تعديلا قد طرأ على برنامج رحلاتها بغرض جلب أكبر عدد ممكن من الوافدين من الجالية المقيمة بإسبانيا تحسبا لعيد الأضحى المبارك، وعليه فإن:

1- رحلتي اليكانتي_ وهران _ اليكانتي المبرمجتين سابقا بتاريخ 26 و27 جوان، قد تمت جدولتهما ليوم 26 جوان على متن ” باجي مختار 3″ على الساعة 19:00 مساء بإتجاه الجزائر العاصمة.

2- رحلتي وهران والجزائر بإتجاه اليكانتي يومي 25 جوان و26 جوان قد برمجتهما يوم 25 جوان على متن “باجي مختار 3 ” على الساعة 23:00 مساءا إنطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة.

وأشارت الجهة ذاتها إلى أن كل الرحلات المبرمجة سابقا إنطلاقا من ميناء وهران بإتجاه ميناء اليكانتي قد أصبحت تجرى إنطلاقا من ميناء الجزائر بإتجاه ميناء اليكانتي.