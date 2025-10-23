-- -- -- / -- -- --
الجزائر

النقل البحري.. تعديل في برنامج هذه الرحلات

محمد فاسي
أرشيف
سفينة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن إدخال تعديلات على جدول رحلاتها المبرمجة نهاية هذا الأسبوع، وذلك تبعًا لتقلبات الأحوال الجوية المرتقبة.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تأجيل رحلة مرسيليا – سكيكدة المقررة في 23 أكتوبر 2025 إلى 24 أكتوبر 2025 على الساعة 12:00 زوالًا على متن السفينة الجزائر 2، كما تم تأجيل رحلة سكيكدة – مرسيليا من 24 أكتوبر 2025 إلى 25 أكتوبر 2025 على الساعة 11:00 صباحًا على نفس السفينة.

كما شمل التعديل أيضًا رحلة مرسيليا – وهران، التي كانت مبرمجة في 25 أكتوبر 2025، حيث تم تأجيلها إلى 26 أكتوبر 2025 على الساعة 12:00 زوالًا على متن سفينة الجزائر 2.

وقدّمت المؤسسة اعتذارها للمسافرين عن أي إزعاج ناتج عن هذه التعديلات، كما دعت المسافرين إلى التواصل عبر الأرقام 021.64.43.74 أو 3307 للحصول على مزيد من المعلومات.

مصير غامض يلفّ آفاق الشراكة الأوروبيّة مع الجزائر!

وزارة الدفاع: تفكيك خلية إرهابية واسترجاع أسلحة وذخيرة

الزكاة

الرئيس تبون يستقبل وزير الداخلية الإسباني

بدون تعليق!

إطلاق خط جوي جديد الى هذا البلد الأوروبي

