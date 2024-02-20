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الجزائر

النقل البحري: تعديل في برنامج 4 رحلات

الشروق أونلاين
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النقل البحري: تعديل في برنامج 4 رحلات

أفادت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الثلاثاء، أن تعديلا طرأ على برنامج رحلاتها.

وفي بيان لها، أنهت الشركة  إلى علم زبائنها الكرام أن تعديلا طرأ على برنامج رحلاتها على النحو التالي:

  • رحلة الجزائر _اليكانتي يوم 21 فيفري على الساعة 18:00 عوضا عن 20 فيفري
  • رحلة اليكانتي _ الجزائر يوم 22 فيفري على الساعة 18:00 عوضا عن 21 فيفري
  • رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 23 فيفري على الساعة 11:00 صباحا عوضا عن 22 فيفري .
  • رحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 24 فيفري على الساعة 17:00 مساءا عوضا عن الساعة 12:00 ظهرا.

وقدمت االمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اعتذارها لزبائنها عن هذا التغيير.

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