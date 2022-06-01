النقل البحري: نفاذ تذاكر عيد الأضحى بالنسبة للجالية في ظرف قياسي

أكد المدير التجاري بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كريم بوزناد نفاذ التذاكر التي تتزامن مع فترة عيد الأضحى بالنسبة لأفراد الجالية.

وأوضح بوزناد خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، الأربعاء أن 90 بالمئة من التذاكر المتزامنة مع عيد الأضحى قد نفذت في وقت قياسي.

واعتبر المتحدث ذاته أن برنامج النقل الحالي يستجيب لطلبات الجالية، مشيرا إلى أن المشكل ليس في توفر المقاعد وإنما في التواريخ التي حُجز أغلبها.

وفي رده عن سؤال حول امكانية كراء بواخر أخرى للاستجابة لمطالب الجالية، أكد ضيف الصباح أن هذا الاحتمال غير مطروح معتبرا أن الأسطول البحري الجزائري كاف خصوصا بعد دخول سفينة باجي مختار 3 حيز الخدمة.

من جهة أخرى أعلن بوزناد بأن الشركة لن تفرض على الركاب أي بروتوكول صىحي ولن تحدد أي سقف للعتاد والأغراض المحمولة من قبل المسافرين على متن الباخرة .

تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على أسعار التذاكر

وفي 24 ماي 2022، أعلن المدير التجاري للشركة البحرية لنقل المسافرين كريم بوزناد عن تخفيض أسعار تذاكر النقل البحري بنسبة 50 بالمئة، مؤكدا أن الأسعار المتداولة حول ثمن التذكرة غير حقيقية.

وأوضح بوزناد خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الثلاثاء أن الشركة خفضت أسعار التذاكر بـنسة 50 بالمائة وهو ما يفسر الطلب الكبير على الرحلات مقارنة بالشركات الأجنبية.

وفي هذا الصدد قال المتحدث إن نظام الحجز تعطل منذ أيام بسبب الطلب الذي فاق 10 الاف في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن كل الرحلات نحو أليكانت محجوزة حتى شهر سبتمبر والأمر تقريبا نفسه نحو مرسيليا.

من جهة أخرى كشف ضيف المورنينغ عن استئناف باخرة طارق بن زياد لرحلاتها نهاية شهر جوان المقبل.

شركة كوريسا الفرنسية تعلن عن إطلاق رحلات بحرية نحو الجزائر

وفي 23 ماي 2022، أعلنت شركة كوريسا لاينز الفرنسية عن تخصيص 6 رحلات بحرية نحو الجزائر، ليصبح عدد الرحلات 13 رحلة أسبوعية.

وأكد النائب وعضو لجنة الشؤون الخارجية عبد الوهاب يعقوبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن شركة كوريسا لاينز الفرنسية قامت باطلاق 6 رحلات أسبوعية بين الجزائر ومرسيليا ليترفع بذلك عدد الرحلات الأسبوعية إلى 13.

من جهتها أوضحت الشركة الفرنسية عبر موقعها الرسمي أن حجز تذاكر الرحلات بين الجزائر ومرسيليا يكون قبل تاريخ 1 جوان القادم.

شركة النقل البحري تكشف رسميا عن موعد انطلاق بيع تذاكر الرحلات الاضافية

وأعلنت شركة النقل البحري، عن الشروع في عملية بيع التذاكر الخاصة بالرحلات الإضافية انطلاقا من يوم الإثنين 23 ماي.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه سيتم انطلاق بيع تذاكر الرحلات البحرية التي تم اضافتها في اطار البرنامج التكميلي للنقل بداية من الإثنين على الساعة 9 صباحا.

كما أشارت المصالح ذاتها إلى أن عملية حجز التذاكر عن طريق الأنترنت ستكون متاحة.

وأعلن النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا توفيق خديم عن تاريخ إعادة فتح وكالات بيع تذاكر النقل البحري بفرنسا والتي أُغلقت نتيجة الفوضى التي صاحبت عملية بيع التذاكر.

وأوضح النائب في فيديو مصور نشره، الجمعة 20 ماي 2022، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي رد من خلاله على جملة من الانشغالات، أن إعادة فتح المكاتب سيكون يوم الإثنين 23 ماي جاري.

وأشار خديم إلى أن اعادة فتح المكاتب سيصاحبه انطلاق عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية المعلن عنها من قبل وزارة النقل، وهذا انطلاقا من نفس اليوم على الساعة 9 صباحا.

للتذكير فقد شهدت عملية بيع تذاكر النقل البحري، الأربعاء، في عديد المدن الأوروبية فوضى عارمة أين اضطرت قوات مكافحة الشغب إلى إغلاق الوكالات التجارية التابعة لمؤسسة النقل البحري الجزائرية في أربع مدن فرنسية.

شركة النقل البحري الجزائرية تعلن انطلاق بيع التذاكر

وفي 16 ماي 2022، أعلنت شركة النقل البحري، عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بموسم الاصطياف.

وحسب بيان للشركة فإن العملية انطلقت الإثنين على الساعة التاسعة وتخص الرحلات الأسبوعية نحو كل من الجزائر/مرسيليا/الجزائر وهران/أليكونت/وهران.

وستكون الرحلات المتوفرة خاصة بالفترة الممتدة من شهر جوان إلى شهر سبتمبر.

النقل البحري: برنامج رحلات خاص تحسبا للعطلة الصيفية

تنتظر الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية للاستئناف الكلي لنشاطها وكذا الكشف عن برنامج رحلاتها المخصص للعطلة الصيفية، وهذا حسب ما أكده النائب عبد الوهاب يعقوبي في 13 أفريل 2022.

وجاء تأكيد نائب باريس خلال زيارة قادته رفقة ابراهيم دخينات النائب عن دول اروبا وامريكا إلى المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وهذا بهدف الاستطلاع عن برنامج رحلات الصائفة خصوصا.

واطلع النائب حسب منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على برنامج متكامل ويعم كل الموانئ الجزائرية، مشيرا إلى أن كل الظروف مهيئة لاستئناف كلي والجميع لا ينتظر إلا الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية.