النقل الجوي في الجزائر يفقد نصف مداخليه بسبب جائحة كورونا

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، يوسف سفير، عن تراجع حركة النقل الجوي في الجزائر بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالمستويات المسجلة في 2019 قبل ظهور كوفيد-19.

وأوضح سفير خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، أن تراجع الحركة الجوية تسبب في تقلص رقم أعمال المؤسسة والمقدر في 2019 بنحو 22ر13 مليار دج، بنسبة 50 بالمائة في 2020 و45 بالمائة في 2021، وفقا لما جاء في بيان للمجلس.

وتوقع المتحدث ذاته أن يسجل رقم أعمال المؤسسة خلال السنة الجارية 2022 انخفاضا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (2019).