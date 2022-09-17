النقل الجوي لا يشبه البري.. الجوية الجزائرية توضح لزبائنها

نفت الجوية الجزائرية ما نشره أحد الزبائن حول حرمانه من رحلته رغم حجزه ووصفه مطار وهران بالفارغ والخالي على عروشه.

وقالت الجوي الجزائرية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه بعد الموعد النهائي للتسجيل لا يمكن قبول أي مسافر، مشيرة إلى أن الحد الزمني الذي يجب على الراكب أن يسجل وصوله لرحلة ما محدد. بعد هذا الوقت ، تحتفظ الشركة بالحق في التصرف في حجزها

وأضافت الجوية ردا على المنشور المتداول لأحد الزبائن “ننصحك بالوصول إلى المطار مبكرًا بما يكفي لتسليم أمتعتك وإكمال جميع الإجراءات”.

وأردفت قائلة “النقل الجوي لا يشبه النقل البري”.