النقل السككي الجزائري.. تحديث عصري بكفاءات وطنية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)، الخميس، عن إتمام عملية تجديد وعصرنة شاملة لـ 254 عربة مخصّصة لنقل المسافرين على الخطوط الكبرى وخطوط الضواحي، في إطار سياسة تطوير الخدمات وتحسين ظروف السفر، وذلك بأيادٍ جزائرية مؤهلة على مستوى ورشتي سيدي بلعباس وحسين داي.

وحسب الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، شملت عملية التجديد، التي انطلقت سنة 2018، عربات المقاعد، المراقد والإطعام، حيث تم تجهيزها بتقنيات حديثة تضاهي المعايير الدولية، بفضل كفاءات محلية تلقت تكوينًا عاليًا في المجال.

وتتوزع القدرة الاستيعابية للعربات المجددة كما يلي: 54 مقعدًا في الدرجة الأولى و78 في الدرجة الثانية لعربات المقاعد، 32 سريرًا في الدرجة الأولى و60 في الدرجة الثانية لعربات المراقد، بالإضافة إلى 32 مقعدًا لعربات الإطعام و78 مقعدًا لعربات الضواحي.

وتم تجهيز العربات بمكيفات هواء ومقابس كهربائية (220V) ومآخذ USB، إلى جانب أبواب أوتوماتيكية، إضاءة فردية، شاشات لعرض المحطات، حوامل للأمتعة، طاولات ودورات مياه، ما يوفر راحة أكبر للمسافرين ويعكس نقلة نوعية في خدمات النقل السككي داخل الجزائر.