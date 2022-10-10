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الجزائر

النقل بالسكك الحديدية: استئناف الرحلات الطويلة بين العاصمة و5 ولايات أخرى

الشروق أونلاين
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النقل بالسكك الحديدية: استئناف الرحلات الطويلة بين العاصمة و5 ولايات أخرى
ح.م

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن اسئناف رحلات الخطوط الطويلة التي تربط العاصمة مع 5 ولايات أخرى.

وحسب ما أفاده بيان للشركة فسيتم استئناف رحلات الخطوط الطويلة التي تربط الجزائر العاصمة ذهابا وإيابا مع الولايات التالية بحسب البرنامج العادي، ابتداء من اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 :
الولايات هي: تبسة – عنابة – سطيف – باتنة – تقرت .

للإشارة، فقد شهدت حركة القطارات الخطوط الطويلة نحو المناطق الشرقية توقفا اضطراريا بسبب تضرر مقاطع من السكة الحديدية على مستوى بلدية المنصورة على مسار 5 كلم بعد الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرا. يضيف البيان.

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