النقل بالسكك الحديدية: اضطراب مؤقت لسير القطارات بهذه الخطوط

سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح السبت، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة والشفة، أدى إلى تعطل مؤقت للخطوط الكهربائية التي تزود القطارات .

ووفقا بيان المؤسسة نشرته عبر صفحتها على فايسبوك، فإن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة (ما بين الجزائر والعفرون ) ستشهد اضطرابا خلال هذا اليوم.

كما ستتوقف القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو العفرون والشفة، عند محطة البليدة.

وستنطلق القطارات المتوجهة من الضاحية الغربية (العفرون والشفة) نحو الجزائر العاصمة، من محطة البليدة.

أما قطارات الخطوط الكبرى من وإلى وهران، فتسير بشكل عادي (قطارات مزودة بمحركات ديزل، لا تعتمد على الطاقة الكهربائية).