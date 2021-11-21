النقل بالسكك الحديدية: الكشف عن برنامج رحلات القطارات الليلية

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برنامج رحلات القطارات الليلة التي سيتم عودة نشاطها اليوم الأحد.

وحسب بيان للشركة فسيتم في المرحلة الأولى استئناف الرحلات على خطي الجزائر-تقرت، الجزائر، بشار- وهران- بشار بحسب البرنامج التالي:

بشار -هران: الانطلاق على الساعة 8 ليلا، الوصول على الساعة 5 صباحا.

وهران- بشار: الانطلاق على الساعة 8.30 ليلا الوصول على الساعة 5 صباحا.

تقرت- الجزائر العاصمة: الانطلاق على الساعة 5.30 مساء والوصول على الساعة 5 صباحا.

الجزائر العاصمة- تقرت: الانطلاق على الساعة 6.10 مساء والوصول على الساعة 5 صباحا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم في المرحلة الثانية استئناف الرحلات على خطي عنابة- الجزائر العاصمة وتبسة- الجزائر العاصمة بداية من يوم الأحد 28 نوفمبر 2021.

وزارة النقل: استئناف نشاط القطارات الليلية عبر هذه الخطوط

وفي 11 نوفمبر 2021، قررت وزارة النقل، عودة نشاط القطارات الليلية ذات المراقد عبر الخطوط المعتادة، تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الإستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل.

وأفاد بيان للوزارة، الخميس، انه تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الإستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل، تبعا لتحسن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كوفيد 19، تعلن وزارة النقل عن عودة نشاط القطارات الليلية ذات المراقد عبر الخطوط المعتادة حسب البرنامج الأتي:

– كمرحلة أولى: تقرت – الجزائر العاصمة و بشار- وهران.

إبتداء من يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

– كمرحلة ثانية: عنابة – الجزائر العاصمة و تبسة – الجزائر العاصمة.

إبتداء من الأحد 28 نوفمبر 2021.

بالمقابل سيتم وضع حيز التنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع قطاعي الداخلية والصحة وكذا مصالح الدرك الوطني لضمان طمـأنينة المسافرين وأمنهم وسلامتهم.