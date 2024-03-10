-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار ورياح قوية عبر أكثر من 30 ولاية
الجزائر

النقل بالسكك الحديدية: برنامج جديد للرحلات خلال شهر رمضان

الشروق أونلاين
  • 51
  • 0
النقل بالسكك الحديدية: برنامج جديد للرحلات خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل في برنامج رحلات القطارات تحسبا لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك سيتم تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر.

وسيدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من شهر رمضان المبارك. حسب ما أكدته الشركة.

وفيما يلي برنامج الرحلات حسب الخطوط:

مقالات ذات صلة
“البناء” تجدد دعمها لمواقف الجزائر وتستنفر للرئاسيات

“البناء” تجدد دعمها لمواقف الجزائر وتستنفر للرئاسيات

انتخاب الجزائر في منصب رفيع بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

انتخاب الجزائر في منصب رفيع بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جرأة الجزائر في دعم فلسطين تزعج أدعياء الشرعية الدولية

جرأة الجزائر في دعم فلسطين تزعج أدعياء الشرعية الدولية

وزارة الصيد مستعدة للعمل مع منظمة الأغذية لتقييم الثروة السمكية

وزارة الصيد مستعدة للعمل مع منظمة الأغذية لتقييم الثروة السمكية

نحو تبني الواقع الإفتراضي والذكاء الاصطناعي في قطاع التربية

نحو تبني الواقع الإفتراضي والذكاء الاصطناعي في قطاع التربية

لجنة الأهلة تجتمع اليوم لترقب هلال رمضان

لجنة الأهلة تجتمع اليوم لترقب هلال رمضان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد