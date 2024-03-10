النقل بالسكك الحديدية: برنامج جديد للرحلات خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل في برنامج رحلات القطارات تحسبا لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك سيتم تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر.

وسيدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من شهر رمضان المبارك. حسب ما أكدته الشركة.

وفيما يلي برنامج الرحلات حسب الخطوط: