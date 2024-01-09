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الجزائر

النقل بالسكك الحديدية: بطاقة لاقتطاع تذاكر بنصف السعر

الشروق أونلاين
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النقل بالسكك الحديدية: بطاقة لاقتطاع تذاكر بنصف السعر

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن بطاقتها التي تسمح باقتطاع تذاكر بنصف التسعيرة، لمدة تصل إلى سنة كاملة.

وحسب الشركة فإن بطاقة نصف التذكرة تُمنح حسب الطلب على مستوى مقرات المديريات الجهوية (عنابة، وهران، قسنطينة، الجزائر).

وتسمح هذه الأخيرة بالحصول على تذاكر بنصف التسعيرة على مستوى شبابيك المحطات عبر كامل الشبكة الوطنية، لمدة (03) أشهر، (06) أشهر وعام.

وتُمكن البطاقة (أ) بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة للدرجة الأولى أو الثانية، حسب رغبة المسافر، أما البطاقة (ب) فتسمح بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة صالحة للدرجة الثانية فقط، ويُمكن أن يُدفع سعر البطاقة السنوية عبر (03) أقساط.

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