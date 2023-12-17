النقل بالسكك الحديدية.. رحلات إضافية عبر هذا الخط يوميا
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يوم الأحد، عن تعزيز خط “وهران – أرزيو – وهران” برحلات إضافية يومية.
وذكرت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن هذه الرحلات الإضافبة عبر خط “وهران – أرزيو – وهران” ذهابا وإيابا، إبتداءً من يوم الأحد 17ديسمبر الجاري.
وذلك عبر حسب التوقيت التالي:
- الإنطلاق من أرزيو
الرحلة الأولى: على الساعة 30: 6
الرحلة الثانية: على الساعة 30: 9
الرحلة الثالثة: على الساعة 00: 15
- العودة من وهران
الرحلة الأولى: على الساعة 30: 8
الرحلة الثانية: على الساعة 40: 13
الرحلة الثالثة: على الساعة 05: 17