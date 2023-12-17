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الجزائر

النقل بالسكك الحديدية.. رحلات إضافية عبر هذا الخط يوميا

الشروق أونلاين
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النقل بالسكك الحديدية.. رحلات إضافية عبر هذا الخط يوميا
الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يوم الأحد، عن تعزيز خط “وهران – أرزيو – وهران” برحلات إضافية يومية. 

وذكرت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن هذه الرحلات الإضافبة عبر خط “وهران – أرزيو – وهران” ذهابا وإيابا، إبتداءً من يوم الأحد 17ديسمبر الجاري.

وذلك عبر حسب التوقيت التالي:

  • الإنطلاق من أرزيو 

الرحلة الأولى: على الساعة 30: 6

الرحلة الثانية: على الساعة 30: 9

الرحلة الثالثة: على الساعة 00: 15

  • العودة من وهران

الرحلة الأولى: على الساعة 30: 8

الرحلة الثانية: على الساعة 40: 13

الرحلة الثالثة: على الساعة 05: 17

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