النقل بالسكك الحديدية.. رحلات إضافية عبر هذا الخط يوميا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يوم الأحد، عن تعزيز خط “وهران – أرزيو – وهران” برحلات إضافية يومية.

وذكرت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن هذه الرحلات الإضافبة عبر خط “وهران – أرزيو – وهران” ذهابا وإيابا، إبتداءً من يوم الأحد 17ديسمبر الجاري.

وذلك عبر حسب التوقيت التالي:

الإنطلاق من أرزيو

الرحلة الأولى: على الساعة 30: 6

الرحلة الثانية: على الساعة 30: 9

الرحلة الثالثة: على الساعة 00: 15

العودة من وهران

الرحلة الأولى: على الساعة 30: 8

الرحلة الثانية: على الساعة 40: 13

الرحلة الثالثة: على الساعة 05: 17