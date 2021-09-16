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النقل بالقطارات.. برنامج جديد ابتداء من السبت المقبل

الشروق أونلاين
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النقل بالقطارات.. برنامج جديد ابتداء من السبت المقبل

وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، برنامجا جديدا لزبائنها بمناسبة الدخول الاجتماعي يتوافق مع مواقيت الحجر المنزلي.

وأوضحت الشركة، الخميس، في بيان لها أن البرنامج الجديد سيضمن رحلات قطارات الضاحية الجزائر العاصمة والخطوط الجهوية وسيدخل حيز الخدمة ابتداء من السبت 18 سبتمبر 2021 على الخطوط التالية:

1- الجزائر – العفرون
2- الجزائر – تيزي وزو – واد عيسي
3- اغا – زرالدة
4- الجزائر – الثنية
5- الجزائر – باتنة، الجزائر – شلف، الجزائر – بجاية، الجزائر – سطيف

وأوضحت الشركة أن برنامج سسير القطار سيكون منشوار على مستوى المحطات وعلى الموقع الالكتروني(www.sntf.dz) اوعلى منصات التواصل الاجتماعي للشركة بالإضافة الى التطبيق المحمول.

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