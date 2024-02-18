-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“النقل بالمجّان” لحجّاج الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة

الشروق أونلاين
  • 205
  • 0
“النقل بالمجّان” لحجّاج الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة
أرشيف
حجاج الجزائر

بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستتكفّل الدولة بنقل الحجاج الجزائريين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب، إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة.

جاء هذا في اجتماع لمجلس الوزراء، تناول عرض حال قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حول موسم الحج 2024. إلى جانب ملفات اقتصادية أخرى.

وانتقل وفد من وزارة الشؤون الدينية في جانفي الماضي إلى السعودية، للمشاركة في مؤتمر ومعرض الحجّ في نسخته الثالثة.

واطّلع الوفد الجزائري الذي قاده وزير القطاع، على أهم العروض والخدمات المقدمة من قبل المتعاملين السعوديين في مجال الحج والعمرة.

وأحصت الجزائر في موسم الحج الماضي 41 ألف و300 مقبلا على أداء الفريضة الخامسة. ودفع الحاج الجزائري ما قيمته 770 ألف دينار (77 مليون سنتيم)، تتضمّن تكاليف النقل والإيواء.

مقالات ذات صلة
10 سنوات حبسا نافذا لبرلماني سابق و3 أعوام غير نافذة في حق الوالي السابق

10 سنوات حبسا نافذا لبرلماني سابق و3 أعوام غير نافذة في حق الوالي السابق

إجراءات استثنائية لولاية البويرة: مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية

إجراءات استثنائية لولاية البويرة: مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية

إجراءات استباقية لضبط الأسواق قبيل رمضان ببلديات العاصمة

إجراءات استباقية لضبط الأسواق قبيل رمضان ببلديات العاصمة

عطاف: الجزائر تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

عطاف: الجزائر تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

تسليم فوري لسيارات “فيات الجزائر” على الإنترنت

تسليم فوري لسيارات “فيات الجزائر” على الإنترنت

حملة لمساعدة 10 آلاف عائلة في رمضان المقبل

حملة لمساعدة 10 آلاف عائلة في رمضان المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد