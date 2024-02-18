“النقل بالمجّان” لحجّاج الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة

بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستتكفّل الدولة بنقل الحجاج الجزائريين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب، إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة.

جاء هذا في اجتماع لمجلس الوزراء، تناول عرض حال قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حول موسم الحج 2024. إلى جانب ملفات اقتصادية أخرى.

وانتقل وفد من وزارة الشؤون الدينية في جانفي الماضي إلى السعودية، للمشاركة في مؤتمر ومعرض الحجّ في نسخته الثالثة.

واطّلع الوفد الجزائري الذي قاده وزير القطاع، على أهم العروض والخدمات المقدمة من قبل المتعاملين السعوديين في مجال الحج والعمرة.

وأحصت الجزائر في موسم الحج الماضي 41 ألف و300 مقبلا على أداء الفريضة الخامسة. ودفع الحاج الجزائري ما قيمته 770 ألف دينار (77 مليون سنتيم)، تتضمّن تكاليف النقل والإيواء.