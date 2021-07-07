-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

النقل عبر السكك الحديدية.. برنامج جديد للرحلات بداية من السبت

الشروق أونلاين
  • 262
  • 0
النقل عبر السكك الحديدية.. برنامج جديد للرحلات بداية من السبت

وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجا جديدا للرحلات عبر قطارات الضواحي ومابين المدن سينطلق العمل به بداية من السبت القادم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تلبية لطلبات المسافرين ومن أجل تكييف أوقات الرحلات خلال الفترة الصيفية، سيتم إطلاق برنامج جديد لرحلات القطارات على خطوط  قطارات ضواحي الجزائر العاصمة و قطارات ما بين المدن (القطارات الجهوية)، انطلاقا من العاصمة، نحو كل من : باتنة، المسيلة، البويرة، سطيف، الشلف وبجاية.

وقالت الشركة في بيانها أن هذا التغيير يأخذ بعين الاعتبار نتائج سبر الآراء الذي أجرته مصالح الشركة في الأيام القليلة الماضية و سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 10 جويلية 2021 .

وأضافت الشركة أنه يمكن الاطلاع على البرنامج الجديد مساء الجمعة 9 جويلية الجاري عبر الموقع الرسمي للشركة وعلى التطبيق الخاص بها على (بلاي ستور).

مقالات ذات صلة
شهادة تلقيح لدخول المؤسسات الرسمية والفضاءات الترفيهية

شهادة تلقيح لدخول المؤسسات الرسمية والفضاءات الترفيهية

الترخيص لـ220 ألف راسب في “البيام” بإعادة السنة

الترخيص لـ220 ألف راسب في “البيام” بإعادة السنة

الوزير الأول يشرف على عملية توزيع سكنات بالعاصمة 

الوزير الأول يشرف على عملية توزيع سكنات بالعاصمة 

الجزائريون المنفيون.. جريمة فرنسية بدأت فصولها في 1837 ولم تنته

الجزائريون المنفيون.. جريمة فرنسية بدأت فصولها في 1837 ولم تنته

تكوينات وهمية.. وربح سريع!

تكوينات وهمية.. وربح سريع!

بوشريط: العودة إلى الإجراءات الوقائية داخل الحافلات ضرورة ملحة

بوشريط: العودة إلى الإجراءات الوقائية داخل الحافلات ضرورة ملحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد