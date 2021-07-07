النقل عبر السكك الحديدية.. برنامج جديد للرحلات بداية من السبت

وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجا جديدا للرحلات عبر قطارات الضواحي ومابين المدن سينطلق العمل به بداية من السبت القادم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تلبية لطلبات المسافرين ومن أجل تكييف أوقات الرحلات خلال الفترة الصيفية، سيتم إطلاق برنامج جديد لرحلات القطارات على خطوط قطارات ضواحي الجزائر العاصمة و قطارات ما بين المدن (القطارات الجهوية)، انطلاقا من العاصمة، نحو كل من : باتنة، المسيلة، البويرة، سطيف، الشلف وبجاية.

وقالت الشركة في بيانها أن هذا التغيير يأخذ بعين الاعتبار نتائج سبر الآراء الذي أجرته مصالح الشركة في الأيام القليلة الماضية و سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 10 جويلية 2021 .

وأضافت الشركة أنه يمكن الاطلاع على البرنامج الجديد مساء الجمعة 9 جويلية الجاري عبر الموقع الرسمي للشركة وعلى التطبيق الخاص بها على (بلاي ستور).