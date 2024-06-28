النهضة العماني يجدد عقد بلال بن ساحة

ميركاتو.. ميركاتو.. ميركاتو

أعلن نادي النهضة، السعودي تجديد تعاقده مع لاعب الفريق، الجزائري بلال بن ساحة. جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته إدارة النادي العماني عبر منصة إكس، دون الإشارة إلى مدة تجديد التعاقد.

ويلعب بن ساحة، المولود في 18 فيفري 1994 على الجناحين، ويتميز بسرعته ومهارته الفنية. يشار إلى أن بن ساحة بدأ مسيرته الكروية في الجزائر قبل أن ينتقل إلى اللعب في الخارج، حيث لعب لأندية مختلفة في تونس والسعودية قبل أن ينتقل إلى محطته الأخيرة بنادي النهضة العماني، وأثبت نفسه كعنصر فعال ومؤثر في الفريق.

ناد إماراتي يغري قندوسي بمبلغ ضخم

كشفت مصادر صحفية أن أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا، حقيقة تلقى عرضا إماراتيا بمقابل مالي يصل إلى 4 ملايين يورو. في صفقة انتقال حر دون التفاوض مع ناديه”. نفس المصادر أكدت أن: “النادي الإماراتي يرغب في ضم قندوسي لكن دون تكبد أموال إضافية تدفع للأهلي، لكنه في الوقت نفسه أبدى ترحيبا للتفاوض مع الأهلي لضم اللاعب لكن وقتها سيصبح الراتب الشخصي لقندوسي بين 1.5 إلى 2 مليون يورو في الموسم”.

الشبيبة تنتظر رد بن شيخة واتصالات مع مارتينز

وفي انتظار رد بن شيخة الذي المقرر بعد نهاية كأس الجزائر التي ستجمع بين شباب الرديف ومولودية الجزائر، فإن مسؤولي شبيبة القبايل يتابعون أيضا مدرب فريق نادي بارادو السابق السابق كورنتين مارتينز، الذي أكد في تصريحات صحفية: “نعم، أنا في اتصال مع شبيبة القبائل”. وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس ولد علي الهادي أو المدير العام حكيم مدني أو المدير العام كريم دودان هو الذي اتصل به، لم يرغب مارتينز في الخوض في الموضوع من خلال الرد ببساطة: “لا أريد الخوض في الأمر”، المهم أن أدارة الشبية اتصلت بي”.

تيطراوي في طريقه إلى الدوري البلجيكي

اقترب اللاعب الجزائري الموهوب ياسين تيطراوي من الانضمام إلى صفوف فريق شارلروا البلجيكي، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية محلية مؤخرا.

وتألق لاعب الوسط المدافع مع فريقه الحالي نادي بارادو خلال منافسات الموسم الأخير 2023-2024، وهو ما جعله محل إشادة كبيرة من جانب الجماهير والنقاد على حد سواء. وبحسب ما أورده موقع “والفوت” المختص في متابعة كرة القدم البلجيكية، فإن ياسين تيطراوي سيوقع عقود انتقاله إلى صفوف شارلروا خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجمعية العامة للنصرية غدا

ستنعقد الجمعية العامة العادية للشركة ذات الأسهم لنصر حسين داي غدا الأحد. هذا، وسيتم خلال الجمعية مناقشة الحصيلتين المالية والأدبية لسنة 2023، مع احتمال إنهاء مهام الشركة ذات الأسهم.

أما في ما يخص الجمعية العامة العادية للنادي الهاوي، فستعقد في الأيام القليلة المقبلة، لكن ستسبقها جمعية عامة استثنائية، سيتم من خلالها تنصيب رئيس فرع كرة القدم الذي سينصب هو بدوره المكتب المسير الذي سيعمل معه، قصد السماح للفريق بالانطلاق في التحضيرات للموسم القادم.

مولودية وهران تبحث عن مدرب

مازال فريق مولودية وهران بصدد البحث عن مدرب يقود الفريق الموسم القادم رغم ارتباطه بيوسف بوزيدي إلى غاية 2025، وتكون الإدارة قد دخلت في اتصالات مع عدد من التقنيين، على غرار بوعلام شارف، نبيل الكوكي، وحتى مدرب شباب قسنطينة، عبد القادر عمراني، شريف حجار، وحديث أيضا عن شريف الوزاني… لكن الأمور مازالت في بدايتها واسم المدرب لن يعلن عنه قبل يوم 15 جويلية القادم.