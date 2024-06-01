النهضة تدعم رئيس حمس للانتخابات الرئاسيات المُقبلة

ضمن اتفاق للتنسيق الانتخابي ممتدّ إلى البرلمانيات والمحليات

أعلن مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة دعمه لترشيح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، للانتخابات الرئاسية المُقبلة المزمع تنظيمها يوم 7 سبتمبر القادم، مؤكدة أن القرار جاء بعد مشاورات عديدة جمعت “حمس” وحركة النهضة.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة في دورته الاستثنائية المنعقدة، الجمعة، تناول في جدول أعماله نقطة واحدة تتعلق بطبيعة حضور الحركة في الرئاسيات المقبلة.

وأوضحت الحركة، في بيان اطلعت عليه “الشروق”، أنه على اثر إعلان رئيس الجمهورية تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، باشر المكتب الوطني للحركة جملة من المشاورات السياسية الداخلية مع قواعده وكذا مع مختلف الفاعلين السياسيين في الساحة الوطنية بخصوص هذا الاستحقاق الهام. وأكد المصدر أنه بعد عدة لقاءات بين حركتي النهضة ومجتمع السلم توج المسار بتأسيس إعلان مبادئ التنسيق الانتخابي، في إشارة إلى أن الاتفاق بين الطرفين يأتي في إطار حزمة سياسية مفتوحة على الاستحقاقات القادمة من برلمانيات ومحليات سيتحدد لاحقا شكل ومستوى التحالف فيها بين الطرفين.

و”تحقيقا لهدف الارتقاء بالفعل السياسي بين الفاعلين السياسيين وتفعيل دورها في الساحة الوطنية، وكذا إعادة الأمل لشريحة واسعة من المجتمع الجزائري في المستقبل وضرورة العمل السياسي”، تقرر تأسيس اللجنة الوطنية للانتخابات وترشيح عبد العالي حساني، يضيف بيان النهضة.

ودعت الحركة كل مناضليها وإطاراتها إلى التفاعل الإيجابي لدعم ترشح شريكها رئيس حركة مجتمع السلم للاستحقاقات المقبلة، مناشدة كل الجزائريين من أجل المشاركة الواسعة والفعالة في الاستحقاق الوطني المقبل، والالتفاف حول مرشحها خدمة للجزائر وحفاظا على استقرارها واستقرار مؤسساتها.