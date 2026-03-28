النهضة تدعو إلى تخفيف شروط الترشح في قانون الانتخابات

أعلنت استعدادها للمساهمة في إثراء مختلف القوانين

دعت حركة النهضة إلى إعادة النظر في بعض بنود مشروع قانون الانتخابات الجديد المعروض على البرلمان للنقاش والتعديل، خاصة ما تعلق بشروط الترشح وآليات جمع التوقيعات، مع تثمينها في المقابل للنقاط الإيجابية التي تضمنها النص، إلى جانب التعديل التقني للدستور الذي صادق عليه البرلمان.

وأوضحت الحركة، على لسان أمينها العام، محمد ذويبي، خلال افتتاح الملتقى الوطني للشباب والطلبة، المنعقد نهاية الأسبوع، تحت شعار: “الشباب رافعة استراتيجية في التحولات الاقتصادية والسياسية المنشودة”، أنها اطلعت مؤخرا على مشروع تعديل القانون المنظم للانتخابات، مشيرة إلى أنها تسجل بإيجابية بعض ما تضمنه من إجراءات، غير أنها تتطلع، قبل المصادقة النهائية، إلى مراجعة وتخفيف بعض الشروط المتعلقة بالترشح، سواء بالنسبة للأحزاب أم للمترشحين.

كما دعت في السياق ذاته إلى ضمان قدر أكبر من الانسجام والانسيابية في سير العملية الانتخابية بين الإدارة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تفاديا للعراقيل البيروقراطية التي سجلت في مواعيد انتخابية سابقة.

وفي قراءتها للوضع العام، أكدت الحركة أن سنة 2026 تشهد حركية سياسية متسارعة، في ظل استعداد الجزائر لاستحقاقات تشريعية ومحلية، سبقتها جملة من التعديلات على منظومة القوانين الأساسية، وعلى رأسها التعديل التقني للدستور، وكذا القوانين المنظمة للحياة السياسية والعملية الانتخابية.

وأضافت أنها تفاعلت مع هذه التعديلات بروح إيجابية، من خلال تقديم مقترحات ومساهمات تهدف إلى ترقية الحياة السياسية وتحسين المناخ العام، بما يسمح بأن تشكل الاستحقاقات المقبلة محطة نوعية تعكس الإرادة الشعبية، وتفرز مؤسسات وطنية ومحلية قادرة على تسيير الشأن العام بفعالية، والاستجابة لتطلعات المواطنين في التنمية وتوفير الخدمات وتحقيق شروط العيش الكريم.

وجددت الحركة تأكيد استعدادها للمساهمة في إثراء مختلف القوانين ذات الصلة بالحياة العامة، معربة في الوقت ذاته عن موقفها من التعديل التقني للدستور المصادق عليه، الذي اعتبرت أنه حافظ على المكتسبات الأساسية المرتبطة بالحريات والحقوق، وكذا على انسجام سير مؤسسات الدولة، مع الإشارة إلى استمرار الحاجة إلى معالجة الاختلالات التي تسجلها الساحة السياسية من خلال الممارسة الفعلية.