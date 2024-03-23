النهضة ترحب بالرئاسيات المسبقة وتشدد على المنافسة

أكدت حضورها الإيجابي والقوي في المواعيد السياسية المرتقبة

عبرت حركة النهضة عن اهتمامها الشديد بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل، داعية إلى توفير المناخ المناسب وشروط المنافسة بين المرشحين لإنجاح هذه الاستحقاقات.

وجاء في بيان صادر عن الحركة، وقعه الأمين العام محمد ذويبي، أن “حزبه استقبل باهتمام بالغ بيان رئاسة الجمهورية المتضمن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة”، مؤكدة في نفس الوقت أن ذلك يندرج ضمن الصلاحيات التي يكفلها الدستور للرئيس.

وأضافت الحركة أنها مع احترام المواعيد الانتخابية خاصة بعد ظهور بعض الآراء في الآونة الأخيرة التي يوحي أصحابها بتأجيل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترفضه النهضة بشدة، معتبرة أن تنظيم انتخابات مسبقة أحسن من تأجيلها.

كما ترى الحركة أن هذه السنة هي للاستحقاقات الوطنية الكبرى ومنها الانتخابات الرئاسية، مذكرة بالموقف الصادر عن مجلسها الشورى الوطني في دورته الأخيرة، حيث أكدت من خلاله على حضورها الإيجابي والقوي في المواعيد السياسية المرتقبة.

بالمقابل، تتطلع الحركة، حسب البيان ذاته، إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة محطة لتكريس الإرادة الشعبية، بمشاركة واسعة، لتجسيد دولة القانون وتثبيت الاستقرار والتخلص من العقبات التي تواجه بناء اقتصاد قوي، وتؤهل الجزائر أكثر لمواصلة دورها كفاعل محوري على المستويين الإقليمي والدولي في مسيرتها المشرفة لمناصرة القضايا العادلة، خصوصا حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه والشعب الصحراوي في تقرير مصيره.