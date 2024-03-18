النهضة: تصرف المخزن في حق الجزائر خدمة للصهاينة

دعت السلطات للدفاع عن السفارة باعتبارها امتدادا للسيادة

أدانت حركة النهضة بشدة ما وصفته بالتصرفات الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن تجاه الجزائر بعد مباشرة إجراءات مصادرة ممتلكات السفارة الجزائرية بالمغرب، مؤكدة أن هذه الخطوة تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.

وأوضحت الحركة، في بيان لها الإثنين، وقعه الأمين العام محمد ذويبي، أن الخطوات التصعيدية الغريبة التي أقدمت عليها السلطات المغربية بمباشرة إجراءات مصادرة السفارة الجزائرية تنم عن استمرار العداء الدفين من نظام المخزن تجاه الجزائر الذي لم يتخلص منه حتى الآن، مؤكدة على أن هذا الأخير كان الأجدر به أن يعمل على تلطيف الأجواء لا على تعقيدها بمثل هكذا تصرفات.

وأضافت الحركة أن هذه الخطوة تعد عملا يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية التي تعتبر سفارات الدول وتمثيلياتها جزءًا أساسيا من سيادتها، وتتمتع بالحصانة، لذا وجب حمايتها في كل الظروف والأحوال، داعية في نفس الوقت السلطات الجزائرية المخولة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة على ممتلكات السفارة الجزائرية بالرباط والتي هي جزء أساسي من سيادتها.

كما ترى حركة النهضة أن هذه التصرفات تعد خدمة مجانية للمحتل الصهيوني وتنفيذا لمخططاته الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة وأن هذا الأخير يمارس أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وهي القضية التي يتلاحم فيها الموقف الجزائري رسميا وشعبيا بمواصلة الدعم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفق تعبير المصدر.