“النهضة” تطلب تأمين جسر جوي لإغاثة غزة

أشادت بمواقف الجزائر القوية تجاه القضايا العادلة

ثمنّت حركة “النهضة” موقف الدولة الجزائرية في مناصرة القضايا العادلة خاصة القضيتين الصحراوية والفلسطينية، داعية لتقديم يد العون والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لأهالينا في غزة الجريحة.

وطلبت الحركة، في أعقاب دورتها الثانية لمجلس الشورى الوطني، المنعقدة الجمعة، بسحب المبادرة العربية، لأنها “الغطاء الذي اعتمد عليه الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، وتمرير صفقات التطبيع المذلة”.

ودعت “النهضة” رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للعمل من أجل تأمين جسر جوي لإيصال مساعدات الشعب الجزائري لغزة المحاصرة، مندّدة بمحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، و”الرامي إلى خدمة المخططات الصهيونية لتحقيق بنود ما يسمى صفقة القرن” .

وشدّدت الحركة على وقوف الشعب الجزائري مع “جنب إخواننا في غزة ودعمهم بقوة، لتجاوز هذه المحنة الأليمة والصعبة”.

وعلى الصعيد الداخلي، دعا البيان الختامي للدورة الشورية إلى التعجيل في وتيرة الإصلاح الاقتصادي لتحسين القدرة الشرائية، وضمان العيش الكريم للمواطن، مع فتح حوار مجتمعي واسع، تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية من النخب الفكرية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والاقتصادية بما يحقق الانفتاح الإعلامي وتمتين الجبهة الداخلية، على حد تعبير “النهضة”.