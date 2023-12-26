“النهضة” تطلب تشديد الإجراءات للقطيعة مع ممارسات الفساد

ثمّنت رسائل خطاب الرئيس تبون أمام غرفتي البرلمان

اعتبرت حركة “النهضة” خطاب رئيس الجمهورية الموجّه للأمة أمام غرفتي البرلمان سنة حميدة تتماشى وروح الدستور، خاصة في مادتيه: 84 و150، وجب ترسيخها لأنها تمثل احتراما للدستور والتزاما من الرئيس أمام الشعب طبقا لبرنامجه الانتخابي.

وأضافت “النهضة”، في بيان لها الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل احتراما للبرلمان وإعادة الاعتبار له كسلطة تشريعية نابعة من إرادة شعبية تتكامل مع السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

وقالت الحركة، في تقييمها لحصيلة الرئيس المعبّر عنها من خلال الخطاب، إن “الخطوات المتخذة لتحسين حياة المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية خطوة على الطريق السليم، لكنها تستوجب المزيد من الإجراءات والآليات لضبط الأسعار واستقرارها للعمل على تمتين الجبهة الداخلية، خاصة في هذا الظرف الذي يستهدف فيه أمن الجزائر ووحدتها واستقرارها”.

كما رأت الحركة في تطهير الاقتصاد الوطني من النهب الممنهج واستغلال قدرات الأمة المالية والمادية البداية الصحيحة لبناء اقتصاد وطني تنافسي ينشئ الثروة ويوفر مناصب الشغل.

وفي هذا الصدد، ثمّنت الحركة استرجاع الأموال المنهوبة لحد الآن وتطهير الساحة من الشركات الوهمية، داعية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية والرقابية، حتى لا تتكرر الممارسات السابقة في نهب المال العام من طرف عصابات أخرى.

ومن جهة أخرى، أشادت “النهضة” بموقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، خاصة في هذا الظرف العصيب الذي لم يشهد له العالم مثيلا من الممارسات الإجرامية المحرمة دوليا من طرف الاحتلال الصهيوني، وكذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإنهاء آخر استعمار في القارة الإفريقية.