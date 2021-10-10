النهضة تقاطع المحليات بذريعة الشروط التعجيزية!

انتقدت هيئة محمد شرفي

قررت حركة النهضة عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، بسبب ما وصفته بالشروط التعجيزية التي أقرتها السلطة المستقلة للانتخابات والمتعلقة بعملية جمع التوقيعات.

وحسب بيان صادر عن الحركة، الأحد، فإن قرار مقاطعة المحليات المقبلة راجع إلى “الشروط التعجيزية المتعلقة بالتوقيعات ومعلومات وطريقة تشكيل القوائم وإجراء التحقيقات وإسقاط المرشحين”.

وأشارت التشكيلة السياسية التي يرأسها، يزيد بن عائشة، أن عدم التزام السلطة المستقلة للانتخابات بالقانون في تسليم المحاضر وحضور اللجان كلها عوامل أضيفت للعزوف العام والتي طالت المناضلين الذين اختاروا المقاومة السياسية من خلال المشاركة، وفق تعبيره.

وأضاف بيان النهضة “على الرغم من الأهمية القصوى التي تمثلها الانتخابات المحلية في إدارة الشأن العام المحلي، فإن حركة النهضة، وعلى غرار الكثير ممن تحدوهم رغبة التغيير، وبناء على العوائق والتعقيدات القانونية والممارسة السياسية والأوضاع الاجتماعية المتردية، تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية”.

كما دعت حركة النهضة إلى تشكيل جبهة سياسية لإعادة الاعتبار للفعل السياسي والممارسة السياسية والدفاع عن المكاسب التي تحققت في المراحل السياسية السابقة.