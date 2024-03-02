النهضة تندد بإثارة التوترات الحدودية لزعزعة الاستقرار

أكدت استعدادها للاستحقاقات الانتخابية القادمة

أعلنت حركة النهضة جاهزيتها للمواعيد السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدة أنها أحد “الشهود على المحطات السياسية التي مرت بالجزائر منذ الانفتاح وبمساهماتها الإيجابية بما يخدم المصالح العليا للوطن”.

وأدانت الحركة، في ختام اجتماع مجلسها الشوري، السبت، ما وصفته بـ”محاولات المساس بالسيادة الوطنية ووحدة الشعب الجزائري”، واعتبرت محاولة خلق التوترات والتهديدات على الحدود سيناريو مفضوحا لزعزعة الاستقرار الوطني، نظرا لمواقف الجزائر المبدئية مع القضايا العادلة في العالم وخاصة قضية فلسطين.

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبرت الحركة “انعقاد قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، فرصة سانحة لتثبيت هذا الفضاء التجاري والاقتصادي وتوسيع مكانته على المستوى الدولي بما يعزز دوره في السوق الطاقوي العالمي ويضمن استمرار مصالح الدول المنتجة للغاز ومنها الجزائر”.

كما ثمّنت النهضة توجه الجزائر الجاد لحماية الاقتصاد الوطني وإيجاد بدائل للخروج من التبعية للمحروقات، ودعت في نفس الوقت إلى بذل مزيد من الجهود من أجل رفع العراقيل وتعميم الرقمنة، لتحرير المبادرة الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة لإنشاء الثروة وتوفير مناصب الشغل.

وعرجت الحركة على الوضع المأساوي في فلسطين، حيث جددت رفضها المطلق لسياسة الصمت والتطبيع والتواطؤ العربي الرسمي المفضوح.