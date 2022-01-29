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الجزائر

النيابة العامة تفند دخول بعض المحبوسين بسجن الحراش في إضراب عن الطعام

الشروق أونلاين
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النيابة العامة تفند دخول بعض المحبوسين بسجن الحراش في إضراب عن الطعام

كذبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها السبت، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول دخول “فئة من المحبوسين” بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام، أمس الجمعة.

وأوضح بيان لمجلس قضاء الجزائر أنه “على إثر تداول بعض وسائل الإعلام لأخبار تفيد بدخول بعض الفئة من المحبوسين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام يوم أمس الجمعة 28-01-2022، وعملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وبغية منها في تنوير الرأي العام، تفند هذه المعلومات المغرضة”.

وأكد نفس المصدر عدم تسجيل أية حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة ، مشددًا على أن مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة.

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