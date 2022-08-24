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الجزائر

النيابة تطعن في براءة “نوميديا لزول”

مريم.ز
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النيابة تطعن في براءة “نوميديا لزول”
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يرتقب أن يعود ملف الاحتيال على الطلبة الذي تورط فيه عدد من “المؤثرين” إلى أروقة المحاكم، وذلك بعد طعن النيابة العامة في براءة الممثلة “نوميديا لزول”.

وينتظر أن يمثل المتهمون على رأسهم المدعوة “نوميديا لزول” أمام القضاء في حالة قبول المحكمة العليا قرار الطعن، وجاء ذلك بعد صدور أحكام قضائية في حقهم عن الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة منذ أيام، تراوحت بين البراءة و6 أشهر إلى 6 سنوات حبسا نافذا.

كما برأت ذات الغرفة “نوميديا لزول” من كل التهم الموجهة إليها، فيما أدانت كل من “فاروق بوجملين” الملقب “ريفكا”، ومحمد أبركان “ستانلي”، ستة أشهر حبسا نافذا، حيث أفرج عنهم مؤخرا بعد انقضاء عقوبتهم، والذين توبعوا بتهم تتعلق بجنحة النصب والاحتيال على الجمهور، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، تبييض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بحركة الأموال.

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