-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

النيجر: المجلس العسكري يتّجه لمحاكمة بازوم بـ”الخيانة العظمى”

الشروق أونلاين
  • 3428
  • 0
النيجر: المجلس العسكري يتّجه لمحاكمة بازوم بـ”الخيانة العظمى”
أرشيف
رئيس النيجر محمد بازوم

يعتزم المجلس العسكري في النيجر، محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة”، حسب ما ذكره المتحدث باسم المجلس الجنرال أمادو عبد الرحمن.

وقال عبد الرحمان في كلمة مسجّلة بثه التلفزيون الحكومي إن مجلس الوزراء الانتقالي المعيّن حديثا، توصّل إلى “أدلة تسمح بمقاضاة بازوم”.

وتابع المتحدث إن الاتهامات الموجّهة للرئيس المنتخب “تتعلق بتواصله مع رعايا ورؤساء دول أجانب، ورؤساء منظمات دولية”.

كما ذكر المتحدث أن بازوم “سيساءل أيضا على ادّعائه بأنه مخطوف. رغم أن الجنود لم يدخلوا منزله الرئاسي، ولا تزال لديه كل وسائل الاتصال”.

هل وقّع بازوم استقالته لقادة الانقلاب؟.. عائلة رئيس النيجر تردّ

من جهة أخرى، نفت عائلة رئيس النيجر محمد بازوم أن يكون قد قدّم استقالته. عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمان تشياني في 26 جويلية الماضي.

وقال متحدثون باسم عائلة الرئيس لقناة “الجزيرة مباشر”، إن بازوم لن يتفاوض مع قادة الانقلاب. واعتبروا “مظاهرات الدعم التي تخرج في النيجر، مدعومة من جانب الانقلابيين”.

وأعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه حاكما للبلاد بتاريخ 28 جويلية الماضي. يومان بعد تنفيذ الانقلاب على سلطة بازوم.

ليعلن يوم الخميس، عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي من 20 عضوا لحكم البلاد، بقيادة وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين.

وتلوّح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس“، التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد. لإنهاء الانقلاب العسكري.

مقالات ذات صلة
إيران تفرج عن 5 سجناء أمريكيين مقابل رفع التجميد عن أرصدتها البنكية

إيران تفرج عن 5 سجناء أمريكيين مقابل رفع التجميد عن أرصدتها البنكية

جريمة أخرى على طريق التطبيع تفجر غضب المغاربة

جريمة أخرى على طريق التطبيع تفجر غضب المغاربة

“الايكواس” تستعد لتشكيل قوة عسكرية لتدخل محتمل في النيجر

“الايكواس” تستعد لتشكيل قوة عسكرية لتدخل محتمل في النيجر

الدبلوماسية تفرمل العمل العسكري لايكواس في النيجر

الدبلوماسية تفرمل العمل العسكري لايكواس في النيجر

توسع دائرة المعارضين للتدخل العسكري في النيجر

توسع دائرة المعارضين للتدخل العسكري في النيجر

اعتماد سفير للسعودية لدى فلسطين في القدس.. أول ردّ من الاحتلال

اعتماد سفير للسعودية لدى فلسطين في القدس.. أول ردّ من الاحتلال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد