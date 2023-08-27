النيجر: المجلس العسكري يحتفل بمرور 30 يوما على الانقلاب

في ملعب لكرة القدم

احتفل المجلس العسكري الحاكم في النيجر يوم السبت، بمرور 30 ​​يوما على تأسيس المجلس عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إن الاحتفال جرى تحت شعار “مليون شخص يرفعون علم النيجر”، في ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

“وقد استجاب عدد غفير من المواطنين لنداء التعبئة”، حسب ما ذكره المصدر. كما شارك في هذا الاجتماع أعضاء من المجلس العسكري.

وألقى العقيد الرائد عبد الرحمن أمادو، وهو وزير الشباب والرياضة والفنون في الحكومة الانتقالية، كلمة بالمناسبة، شكر فيها المنظمين والمشاركين في الاحتفال، بالنيابة عن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني.

وقال أمادو في كلمته:”لقد طلب منا (تياني) أن نرسل إليكم تحياته الصادقة. وهو ويحثكم على البقاء متأهبين، فالمعركة قد بدأت للتو”.

متابعا:”لقد أظهر السكان فرحتهم وتصميمهم على البقاء متّحدين من أجل نيجر موحّد ومزدهر”. قبل أن يطالب في ختام كلمته بـ”المغادرة الفورية للقوات الفرنسية من الأراضي النيجيرية”.