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النيجر تعيد فتح مجالها الجوي وحدودها البرية مع عدّة دول

الشروق أونلاين
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النيجر تعيد فتح مجالها الجوي وحدودها البرية مع عدّة دول
أرشيف
النيجر

أعلنت وزارة النقل في حكومة النيجر الانتقالية، عن إعادة فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني، وحدودها البرية مع عدّة دول مجاورة على غرار الجزائر.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن موفدها في النيجر، إن الحدود البرية التي ستتمّ إعادة فتحها هي تلك التي تربطها مع الجزائر ومالي والتشاد وبوركينافاسو.

وأغلق النيجر جميع حدودها البرية ومجالها الجوي، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقدّمت الجزائر مبادرة لحلّ أزمة الانقلاب في النيجر بالطرق الدبلوماسية، مؤكدة رفضها لأي تدخّل عسكري في البلاد.

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