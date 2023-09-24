النيجر تغلق مجالها الجوي على الطائرات الفرنسية

أغلقت النيجر مجالها الجوي على الطائرات الفرنسية، بحسب رسالة للملاحيين الجويين نشرت على موقع وكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا.

أغلقت النيجر مجالها الجوي على الطائرات الفرنسية، وهذا بحسب رسالة للملاحيين الجويين نشرت يوم السبت مساء، على الموقع الإلكتروني لوكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا “أسينكا”.

فحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”، فالرسالة تظمنت أن المجال الجوي للنيجر “مفتوح أمام جميع الرحلات الجوية التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، بما في ذلك طائرات أسطول الخطوط الجوية الفرنسية”، حسب ما نشرته “أسينكا” في موقعها مساء أمس السبت 23 سبتمبر.

الرسالة تضيف أن المجال الجوي للنيجر يبقى مغلقا أمام “جميع الرحلات الجوية العسكرية العملياتية والرحلات الخاصة”، وهذا ما لم يحصل على إذن خاص من السلطات النيجيرية.

في تعليق من الجوية الفرنسية لوكالة “فرانس برس”، اكتفت بالقول أن طائراتها لا تحلق في المجال الجوي للنيجر.

وقد أغلق الإنقلابيون في النيجر المجال الجوي للبلاد في 6 أوت وذلك بسبب التهديدات بتدخل عكسري من طرف المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، لتعيد فتحها يوم 4 سبتمبر للطيران المدني.. باستثناء الطائرات الفرنسية.

وقد اتهم المجلس الوطني لحماية الوطن، يوم الجمعة الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة بالتواطؤ مع فرنسا لتقويض أي جهد من شأنه إنهاء الأزمة في النيجر.

وقد اتهم المجلس الوطني لحماية الوطن، الحكومة الفرنسية قائلا أنها “تهدف بشدة إلى نزع الشرعية عن حكومة النيجر وعزلها من خلال معارضة حديث ممثلينا المحترمين في هذه الهيئة العالمية”.